"Жаным, будь моей женой": Бибигуль Актан показала неожиданный новый образ (видео)

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Актриса Бибигуль Актан впервые за восемь лет решила изменить свой имидж. Знаменитость отправилась в салон красоты и распрощалась со своими длинными волосами, передает NUR.KZ.

Знаменитость призналась, что ей порой хочется перемен.

"Иногда хочется перемен. Я хожу с такими длинными, ровно подстриженными волосами больше восьми лет! И я думаю, настало время что-то менять. Вот такая прическа у меня была, а в понедельник будет преображение! Я сделаю себе новую, интересную стрижку", - пообещала Актан в Instagram.

Часть поклонников посоветовала ей попробовать короткую стрижку, а другие попросили не трогать прекрасные волосы, назвав их изюминкой Бибигуль.

Но в результате Бибигуль все же поделилась моментами преображения у себя в Stories.

На кадрах показано, как парикмахер срезает волосы актрисы, и та предстает перед поклонниками с новой модной прической.

Позже актриса опубликовала свое фото в платье небесно-голубого цвета на фоне моря, и фанаты не удержались от многочисленных комплиментов. Среди них даже оказалось предложение руки и сердца, адресованное Бибигуль.

"Жаным, будь моей женой", "Как всегда, милашка!", "Ты само совершенство", "Красоточка", - восхитились поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955021-zhanym-bud-moey-zhenoy-bibigul-aktan-pokazala-neozhidannyy-novyy-obraz-video/