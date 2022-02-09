"Жаным, будь моей женой": Бибигуль Актан показала неожиданный новый образ (видео)

Актриса Бибигуль Актан впервые за восемь лет решила изменить свой имидж. Знаменитость отправилась в салон красоты и распрощалась со своими длинными волосами, передает NUR.KZ.
Знаменитость призналась, что ей порой хочется перемен.
"Иногда хочется перемен. Я хожу с такими длинными, ровно подстриженными волосами больше восьми лет! И я думаю, настало время что-то менять. Вот такая прическа у меня была, а в понедельник будет преображение! Я сделаю себе новую, интересную стрижку", - пообещала Актан в Instagram.
Часть поклонников посоветовала ей попробовать короткую стрижку, а другие попросили не трогать прекрасные волосы, назвав их изюминкой Бибигуль.
Но в результате Бибигуль все же поделилась моментами преображения у себя в Stories.
На кадрах показано, как парикмахер срезает волосы актрисы, и та предстает перед поклонниками с новой модной прической.
Позже актриса опубликовала свое фото в платье небесно-голубого цвета на фоне моря, и фанаты не удержались от многочисленных комплиментов. Среди них даже оказалось предложение руки и сердца, адресованное Бибигуль.
"Жаным, будь моей женой", "Как всегда, милашка!", "Ты само совершенство", "Красоточка", - восхитились поклонники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955021-zhanym-bud-moey-zhenoy-bibigul-aktan-pokazala-neozhidannyy-novyy-obraz-video/