"Только не говори им, что ты казашка": Say Mo повиляла бедрами перед доминиканцами (видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo продолжает делиться горячими кадрами из своего путешествия в Доминикану. Артистка показала, как зажигательно танцует в купальнике вместе с местными жителями, передает NUR.KZ.

Видео своего танца, который проходил на песке под дождем и пальмами, Молдир опубликовала в Instagram, подразнив им подписчиков.

"Сальса под дождем в Доминиканы - что-то с чем-то", - похвасталась певица.

На кадрах счастливая Say Mo задорно двигается вместе с остальными танцующими под один ритм. Из одежды на ней раздельный купальник с анималистичным принтом, подчеркивающий ее пышные формы и пляжная накидка, спущенная с плеч.

Видео собрало почти 50 тысяч "лайков" и море разношерстных комментариев.

"Как ты четко вписываешься туда", "Истинная доминиканка", "Шикарно. Свобода. Отдых. И никто тебя не парит", "Столько энергии. Прекрасно, столько в вас сил. Восхищаюсь. Хорошего отдыха", "Какая красота, а вы вообще огонь", "Ты такая горячая", "Такая же сочная, мощная, хорошо подошла к ним", "Самая красивая казашка", - пришли в восторг фанаты.

Однако не все разделили их чувства.

"Только не говори им, что ты казашка", "Стыдно за таких казашек, нет слов просто, куда катимся", - высказались "уятмены".

Напомним, ранее Say Mo в дерзком купальнике обворожила соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955422-tolko-ne-govori-im-chto-ty-kazashka-say-mo-povilyala-bedrami-pered-dominikantsami-video/