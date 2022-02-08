"Ах, великолепна!": "Мисс мира" Мануши Чхиллар очаровала снимками с отдыха в Гоа

Мануши Чхиллар. Фото: instagram.com/manushi_chhillar

Новая фотосессия обладательницы титула "Мисс мира-2017" Мануши Чхиллар восхитила ее поклонников. 24-летнюю индийскую модель одарили комплиментами, отметив, что у нее великолепная фигура, передает NUR.KZ.

"Мисс мира" Мануши Чхиллар в настоящее время отдыхает на Гоа. Девушка делится красочными фотографиями с отдыха. Каждая ее фотосессия имеет большой успех у читательской аудитории. В Instagram у королевы красоты шесть миллионов подписчиков.

24-летней модели не устают признаваться в любви, отмечая ее точеную фигуру и обаятельную улыбку. Вот и на этот раз красавицу одарили "лайками" и осыпали лестными отзывами.

"Круто выглядишь", "Я вас люблю", "Ах, великолепна!", "Горячо", "У вас красивая улыбка, Мануши", "Просто красавица!", "Потрясающая", "Гламурно", - написали они.

Мануши Чхиллар является шестой участницей из Индии, победившей в конкурсе "Мисс мира". Финал конкурса проходил в китайском городе Санья. Мануши Чхиллар увлекается спортом и танцами. Девушка много путешествует, знает два языка.

Отметим, что в этом году короновали еще одну индийскую красавицу. Харнааз Сандху стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2021". Ранее мы предлагали посмотреть десять сексуальных и роскошных фотографий новой "Мисс Вселенной".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1955086-ah-velikolepna-miss-mira-manushi-chhillar-ocharovala-snimkami-s-otdyha-v-goa/