"Свой Ален Делон": поразмышлявший о творчестве Санжар Мади впечатлил фанатов

Санжар Мади. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Казахстанский актер Санжар Мади признался в том, что стал более сентиментальным. Артист считает, что кино, как и творчество, должно "очищать душу человека". Подписчики высоко оценили не только пост Санжара, но и его новое фото, передает NUR.KZ.

В одном из откровенных разговоров с подписчиками Санжар Мади признался, что мотивацией в его жизни является маленькая дочь Умай. Совместный просмотр мультфильма с девочкой заставил Санжара вновь задуматься о танцах и вокале.

"На днях всей семьей посмотрели "Зверопой 2" (Sing 2) и после просмотра, я так вдохновился, что решил вернуться к брейк-дансу и вокалу.

Заметил, что в последнее время стал очень сентиментальным, многие душевные сцены, особенно отношения детей и родителей, вызывают легкое мерцание в глазах. Не знаю, наверное, это новый этап, но я рад такой реакции.

Кино и творчество как раз и должны вдохновлять и "очищать" душу человека. А какие фильмы или песни вдохновили вас? И чем вы решили заняться после них?" - написал он в Instagram, опубликовав свой новый снимок (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики написали о том, что для них служит вдохновением. Они также осыпали комплиментами своего любимого актера, высоко оценив его новое фото.

"Зачетное фото, бро!", "Рада, что у нас есть такой красивый актер, свой Ален Делон", "Отличная фотография", - отметили они.

Ранее Санжар Мади рассказал, почему бы не хотел жить в Америке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954969-svoy-alen-delon-porazmyshlyavshiy-o-tvorchestve-sanzhar-madi-vpechatlil-fanatov/