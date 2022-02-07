Билли Айлиш. Фото: Instagram/billieeilish

Билли Айлиш остановила выступление, чтобы помочь фанату получить ингалятор, передает CNN.

Во время своего концерта в State Farm Arena в Атланте в субботу вечером в рамках тура "Happier than ever" певица заметила в толпе фанатов девушку. Айлиш остановила выступление и обратилась к ней, спросив, не нужен ли ингалятор.

Когда девушка ответила утвердительно, певица попросила членов службы безопасности найти его для фанатки. Пока охрана искала ингалятор, Айлиш просит пришедших на концерт не толпиться и немного подождать.

Спустя некоторое время фанатке стало лучше и выступление продолжилось.

Видеоролик с произошедшим стал вирусным в Интернете. Многие восхитились добротой и внимательностью певицы к фанатам.

Напомним, пользователи Интернета раскритиковали оголяющий грудь наряд Билли Айлиш и заявили, что она одевается как старуха. Многие посчитали, что американской певице и лауреату Грэмми было самой неловко появляться в такой одежде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954874-billi-aylish-ostanovila-vystuplenie-chtoby-pomoch-fanatu-poluchit-ingalyator/