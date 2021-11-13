"Одевается как старуха": оголяющий грудь наряд Билли Айлиш раскритиковали в Сети

Билли Айлиш. Фото: Getty Images/ Rich Fury / Staff

Известная американская певица Билли Айлиш появилась на ковровой дорожке десятого ежегодного гала-концерта Art + Film Gala LACMA в пикантном наряде. Пока одни восхищались формами повзрослевшей певицы, другие жестко раскритиковали вкусы звезды.

Фотографии появились в Instagram Билли. На дорожке певица появилась в черном сетчатом топе бренда Gucci, кружевном черно-белом бюстгальтере. Наряд подчеркивал пышную грудь артистки.

Фанаты Айлиш осыпали комплиментами певицу.

"Сногсшибательно", "Выглядишь великолепно", "Девочка выросла", "Самая красивая"- писали они.

Однако читатели издания Daily mail, которое освещало данное событие, раскритиковали певицу и ее вкусы. Некоторые посчитали, что Билли неловко в таком наряде.

"Ей же стыдно", "Посмотрите, она прикрывает свое тело из-за неловкости", "Кто ее так одевает, она же еще подросток", - возмутились читатели.

Другие посчитали, что Билли стала выбирать одежду, которая не совсем подходит для ее возраста.

"Одевается как старуха", "Почему Билли выглядит словно ей 40 лет", "Что вы пишите? Это же совсем не сексуально, у меня так одевается тетка-алкоголичка", "Девочку состарили, увольте стилиста", - раскритиковали наряд пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941301-odevaetsya-kak-staruha-ogolyayuschiy-grud-naryad-billi-aylish-raskritikovali-v-seti/