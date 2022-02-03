"Так помолодел": Нурболат Абдуллин впечатлил Казнет новыми фотографиями

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Отечественный исполнитель Нурболат Абдуллин поделился своими снимками в соцсети и вызвал восторг фанатов. Они решили, что Нурболат сменил образ и сильно помолодел. Однако некоторые предположили, что снимки старые, передает NUR.KZ.

Нурболат Абдуллин поразмышлял о том, что внешность меняется с возрастом, как и некоторые дружеские отношения.

"Волосы, как друзья, седеют и редеют", - написал певец в своем Instagram.

Новые фотографии Нурболата Абдуллина произвели впечатление на его фанатов. Они отметили, что певец очень хорошо выглядит и заметно помолодел с новой стрижкой.

Некоторым он напомнил известных актеров из корейских дорам. Однако кое-кто предположил, что фотографии могут быть архивными.

"Красоту ничем не испортишь", "Нурбуллин красавчик, будь счастлив", "Тебе идет, очень молодо выглядишь", "Что случилось? Теперь ты станешь кумиром девочек-школьниц, смотри, чтобы они не сходили по тебе с ума", "И сам ты красавец, и песни у тебя супер, такая стрижка тебе идет", "Так помолодел", "Вылитый Ли Мин Хо", "Как вам челка идет", "Ну прям совсем молодым стал", "Это его фото 2017 года", - отметили они.

Ранее Нурболат Абдуллин, показавший архивное фото, очаровал своих поклонниц. Певец, придерживающийся здорового образа жизни, рассказал, как похудел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954465-tak-pomolodel-nurbolat-abdullin-vpechatlil-kaznet-novymi-fotografiyami/