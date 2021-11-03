"Какой парень!": показавший архивное фото Нурболат Абдуллин очаровал поклонниц

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Отечественный артист Нурболат Абдуллин показал архивное фото. На снимке юный Нурболат запечатлен вместе с неизвестной красавицей. Фанаты заметили, что певец уже тогда был большим модником, передает NUR.KZ.

Нурболат Абдуллин показал фанатам, каким был в юности. На старом фото он обнимает красивую девушку.

Подписчики оставили свои отзывы, не пожалев "лайки" для фото. Парень с ясным взглядом и открытой улыбкой вызвал у них большую симпатию, особенно он впечатлил своих фанаток.

"Оказывается и раньше рубашка была распахнутой", "Не узнала вас", "Так себя любите", "Какой парень!", "Модником был, цепочка, кольцо", "Вы сейчас еще лучше", "Молодость не вернуть, счастливое время", "Пуговки и тогда были расстегнуты", "Красавчик", "Ты особенный", "Ты был лучшим из парней-студентов", "Не узнали девушку рядом, что за красавица с тобой?" - написали они.

Отметим, что Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, обладает рельефными мышцами и подтянутым телом, а его улыбка обезоруживает красавиц. Артист много времени проводит в тренажерном зале.

Его считают очень привлекательным, однако привычка артиста носить распахнутую рубашку порой смущает стыдливых фанаток. А однажды, появившись с голым торсом в медицинской маске, Нурбуллин нарвался на критику фолловеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940386-kakoy-paren-pokazavshiy-arhivnoe-foto-nurbolat-abdullin-ocharoval-poklonnits/