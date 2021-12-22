"Невероятный разбег ног": ожидающая малыша Астровская шокировала фанатов растяжкой

Алина Астровская. Фото: instagram.com/alina_astrovskaya_

Экс-ведущая "Орла и решки" Алина Астровская опубликовала новое видео в соцсети. Она восхитила фанатов растяжкой, ну а некоторые удивились, как подобное позволяет себе беременная женщина, передает NUR.KZ.

Алина Астровская поделилась новым видео в Instagram. Телеведущая в красном платье продемонстрировала отличную растяжку.

"Всем по красному платью и эту песню в плейлист! Настроение "суету навести охота". Делитесь, кто в чем будет в новогоднюю ночь!? Так как в этот НГ я дома, думала встречать праздник в пижаме, но теперь есть мыслишки нарядить себя в императрицу!" - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фанаты оставили свои отзывы.

"Всегда такая красивая", "Вот это растяжка!", "Ноги огонь, здоровья малышу", "Вы прекрасны", "Прочитав комментарии, вспомнила, что беременны. А так и не видно", "Эта женщина точно беременна?", "Беременность вам к лицу, яркая и женственная", "Крутая, невероятная, как так?", "Что за невероятный разбег ног?", "Это растяжка перед родами?", "Непременно наряд императрицы", "Богиня", "Хорошо сидим", - написали они.

Подписчики, не веря своим глазам, решили уточнить, где ребенок.

"Он до весны везде со мной", - ответила теледива.

Напомним, ведущие трэвел-шоу "Орел и решка" Алина Астровская и Антон Лаврентьев заключили брак в начале этого года. Актриса поделилась кадрами бракосочетания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947931-neveroyatnyy-razbeg-nog-ozhidayuschaya-malysha-astrovskaya-shokirovala-fanatov-rastyazhkoy/