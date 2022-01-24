"Не узнаю себя в молодости": Рената Литвинова опубликовала редкие студенческие фотографии

Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Актриса театра и кино, сценарист и телеведущая Рената Литвинова поделилась в Сети редкими кадрами. На фотографиях Рената со своими однокурсниками по ВГИКу, а также рок-музыкантами Виктором Цоем и Юрием Каспаряном, передает NUR.KZ.

Архивные снимки Рената опубликовала в Instagram. Она призналась, что не узнает себя на фото.

"Поразительно, какой когда-то вы бываете в глубокой юности. Мне лет 18, я на лестнице ВГИКа со своими однокурсниками - сценаристами Аркашей Высоцким (фото мне прислали из его сетей), Настей и Булатом Гавриловым (его уже нет с нами).

А еще квартирная фотография, когда у Аркаши жил Виктор Цой и Юра Каспарян, а мы сидели на кухне. Я себя почти не узнаю в той проклятой молодости, полной грусти и дурацких текстов", - написала она.

Подписчики оставили свои отзывы. Они отметили, что фотографии просто потрясающие.

"Рената, какая вы прекрасная и какие прекрасные тогда еще ребята вокруг вас!", "Многие бы хотели посидеть с Цоем на кухне", "Вот это да! Какие люди!", "Ульяна очень похожа на вас в молодости", "Прекрасная молодость!", "Такая нежная, чистая молодость. Прелесть", "На втором фото необыкновенная красота", "Какие славные времена! Какие талантливые люди!", "Какие уникальные кадры", - отметили они.

Напомним, Рената Литвинова позировала топлес для анонса своей книги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952585-ne-uznayu-sebya-v-molodosti-renata-litvinova-opublikovala-redkie-studencheskie-fotografii/