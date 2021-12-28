"С губами перебор": фанаты обвинили Лободу в увлечении пластикой

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Российская певица Светлана Лобода записала видеообращение в Instagram, в котором рассказала, как собирается встретить Новый год. Однако внимание фанатов привлекла внешность певицы, многие решили, что звезда увлеклась пластикой, передает NUR.KZ.

Светлана Лобода сообщила о своем праздничном концерте, которого с нетерпением ждет.

"Этот Новый Год мы проведем вместе с Вами в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Очень жду этот концерт. Это будет мое первое выступление в 2022 году. Выхожу на сцену ровно в полночь. До встречи, мой любимый зритель", - отметила Лобода (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики певицы оставили свои отзывы под видео. Фанаты отметили, что концерты Лободы - это всегда настоящее шоу. Внимание многих привлекла внешность артистки, которая, по их мнению, претерпела изменения.

"Певица вы прекрасная, но с губами перебор!", "С губами сделайте что-нибудь, ну прям некрасиво", "Здесь вы на Шер похожи", "Эх, куда мои любимые красивые губки пропали", "Губ мало не бывает", "Вся искусственная, кошмар", "Пчелы", "А мне понравилась новая внешность, более женственной стала", "Косметолога на мыло, такую красоту испортил", - отметили комментаторы.

Напомним, Светлана Лобода полностью обнажилась для анонса нового сингла. Мы писали также, что певица с шиком отметила день рождения в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948972-s-gubami-perebor-fanaty-obvinili-lobodu-v-chrezmernom-uvlechenii-plastikoy/