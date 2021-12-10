"Мурашки по коже": Лобода полностью обнажилась для анонса нового сингла

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода порадовала фанатов творческой новинкой. Певица отметила, что новый сингл "Занесло" задаст новогоднее настроение. На обложке цифрового сингла обнаженная Лобода запечатлена лежащей в белых хлопьях снега, передает NUR.KZ.

Светлана Лобода отметила, что очень ждала выхода этой песни, которая поднимает настроение и настраивает на чудесный праздник.

"Я так долго ждала этой ночи! Потому что эта песня - электрический жучок, а теперь проверим… произойдет ли это и с вами! Включайте погромче! Премьера новогоднего сингла! "Занесло" на всех цифровых площадках", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Певица пообещала, что будет радовать своими творческими новинками и дальше. Подписчики поздравили артистку с новым синглом и выразили свое восхищение.

"Так нравится с первых секунд", "У Лободы всегда найдется песня под любой сезон года и под любое настроение", "Это хитяра", "Любимая песня 2021 года", "Каждая песня - просто огонь", "Боже, это мегахит", "Песня - огнище!!! Немного с грустинкой, но все равно веселая", "Спасибо, что делаешь Новый год этой песней ярче", "Это пушка, у меня мурашки по коже", "Леденящая душу премьера", "Каждая песня как о личной истории жизни и любви", "Просто разрыв под Новый год", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1946299-ledenyaschaya-dushu-premera-svetlana-loboda-predstavila-novogodniy-singl/