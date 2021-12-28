"В рубахе была бы краше": снявшуюся топлес Волочкову пристыдили моралисты

Анастасия Волочкова. Фото : instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в соцсети фото топлес. Обнаженную грудь танцовщица прикрыла руками и пиджаком. Многие посчитали снимок очень красивым, лишь некоторые оставили колкие замечания, передает NUR.KZ.

"Хорошего вам всем начала предновогодней недели!" - подписала пикантное фото Волочкова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики не поскупились на комплименты. Они отметили, что 45-летняя балерина очень хороша собой.

"Красивая, изящная, нежная", "Очень мило", "Красиво и со вкусом", "Настя! Ну нельзя быть на свете красивой такой!", "Тебе бы фотомоделью стать", "Элегантно получилось, совсем не пошло", "Стильненько", "Само очарование", "Мило и красиво, и без шпагата наконец-то", - отметили они.

Однако не промолчали и критики.

"Красиво, но зачем обнаженной к Новому году фото, с елкой было бы достаточно", "Патлы хоть бы вымыла", "Красотка наша, а где лифчик?", "Плохо кончишь. Остановись", "Опять сальные волосы", "Подтяжку век надо. Плачет много", "Что т*ти спрятала?", "Думаю, не это должно красить женщину!", "А ну оденься быстро!", "А в рубахе была бы краше", "Не понимаю женщин, снимающихся обнаженными", - оставили они свои замечания.

Напомним, Волочкову распекли за демонстрацию шпагата на улице в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948832-v-rubahe-byla-by-krashe-snyavshuyusya-toples-volochkovu-pristydili-moralisty/