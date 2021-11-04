"Это вульгарщина": Волочкову распекли за демонстрацию шпагата на улице в Турции

Анастасия Волочкова. Фото : instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова, отдыхающая в Турции, поделилась новым фото, на котором она вновь продемонстрировала отличную растяжку. Однако подписчики раскритиковали ее за шпагат на улице в мусульманской стране, передает NUR.KZ.

Волочкова рассказала, что легкое платьице-туника создано ее подругой Ириной Соколовой. В ее доме в Алании балерина гостила несколько дней. Между тем, ее люкс в Сиде простаивал.

"Я люблю Аланию. С этим городом меня связывает очень многое. И моя доченька Ариша очень его любит. Мы так здорово отдыхали! Весело, интересно, красиво! Яхты, лодки, ресторанчики, душевные компании, кураж, веселье, магазинчики, поездки в красивые места!" - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Артистка отметила, что никогда не кичится своим финансовым положением. Ей важна не роскошь, а душевная теплота, которую дарят любящие ее люди, утверждает Анастасия.

"Я всегда могу позволить себе самые элитные отдыхи. Не кичась этим. Но меня не удивить в жизни никакой роскошью. Я видела в жизни все!" - заявила она.

Однако внимание подписчиков привлекло фото, которое Волочкова разметила в соцсети. Их смутил шпагат балерины на публике.

"В Турции за раздвигание ног на улице камнями не забрасывают?", "Нормально это в мусульманской стране на фоне турецкого флага?", "Продемонстрировать платье можно было бы и стоя", "Это уже вульгарщина", "Ну вот с чего бы посреди улицы начать ноги раздвигать?", "Интересно, у нее ноги когда-нибудь сходятся. Может это редкая болезнь какая?" - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940602-eto-vulgarschina-volochkovu-raspekli-za-demonstratsiyu-shpagata-na-ulitse-v-turtsii/