"Аиша очень похожа на вашу маму": певец Беркут показал архивный детский снимок с матерью (фото)

Беркут с матерью в детстве. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Певец Беркут опубликовал архивную фотографию со своей матерью, на которой он еще совсем младенец. Пользователи соцсети отметили, что у артиста очень красивая мама и что Аиша очень похожа на нее, передает NUR.KZ.

Милый снимок с Беркутом-малышом появился в его Instagram.

"Мама и я. #Айбек (настоящее имя Беркута - прим. ред.)", - подписал он кадр из детства.

Подписчики певца отметили, что у него очень красивая родительница. А некоторые также заметили, что Аиша, супруга Беркута, очень похожа на его мать, а его дети похожи на него самого в детстве.

"Какая красивая у вас мама", "Аиша очень похожа на вашу мать. Она так же красива", "Милый ребенок. Твоя дочь похожа на тебя", "Как же сыночки на вас похожи. Здоровья маме", "Старший сын на вас похож", "Лапатосик такой маленький", "Аиша чем-то похожа на вашу маму. Именно на этом фото", "Ваша супруга похожа на вашу маму", "Прическа сформировалась еще тогда", - прокомментировали фанаты.

Беркут и Аиша (настоящее имя - Виктория Жансеитова, прим. ред.) воспитывают троих детей: двух сыновей и дочь.

Напомним, ранее певец Беркут и Аиша показали свой коттедж площадью 520 квадратных метров и автопарк. Как признался артист, без хорошей машины он себя плохо чувствует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948666-aisha-ochen-pohozha-na-vashu-mamu-pevets-berkut-pokazal-arhivnyy-detskiy-snimok-s-materyu-foto/