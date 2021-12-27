"Не боюсь быть некрасивой": Наталья Рудова появилась лысой с обнаженной грудью

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Российская актриса Наталья Рудова шокировала своих подписчиков кардинальным перевоплощением. Артистка примерила смелый образ, появившись лысой с обнаженной грудью, передает NUR.KZ.

"Я не боюсь быть некрасивой, я боюсь "рамок", в которые меня ставят люди. "Рамки" убивают любое искусство", - написала Наталья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

На фото красавица Наталья предстала в смелом образе. Лысая актриса прикрыла обнаженную грудь руками. Надо отметить, Наталья умеет удивлять фанатов. Однажды она полностью обнажилась назло хейтерам. А недавно фанаты были шокированы тем, как сильно похудела актриса.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Фото вскоре было удалено, актриса рассказала, что кто-то пожаловался администрации соцсети. Но она вновь опубликовала его в сторис своего Instagram. Наталья также поделилась другими снимками из этой же фотосессии.

Удивленные подписчики оставили свои комментарии.

"А волос реально нет или фильтр, фотошоп?", "Это некрасиво", "Напомнило фильм "Химера", "Реально или побрилась налысо?", "Очень крутое фото, высший пилотаж", "Необычно, но интересно", "Все равно красивая", "Классный грим", "Пушка", "Сильно", "Крутая", - написали они.

Мы писали ранее, что звезда сериала "Татьянин день" Наталья Рудова раскрыла секрет своей красоты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948651-ne-boyus-byt-nekrasivoy-natalya-rudova-poyavilas-lysoy-s-obnazhennoy-grudyu/