"Скоро одни кости будут": экстремальное похудение Натальи Рудовой оценили не все фанаты

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

38-летняя российская актриса Наталья Рудова продемонстрировала свое кардинальное преображение. Артистка скинула вес, сидя несколько месяцев на диете. Фанаты похвалили Наталью за результат и упорство, но некоторым она показалась, что она чересчур увлеклась, передает NUR.KZ.

Наталья Рудова рассказала, как ей удалось похудеть на девять килограммов.

"Вы даже себе не представляете, как я счастлива! Мой вес никогда не был таким большим, как с начала похудения! Много факторов способствовало набору веса, но и то, что я злоупотребляла вкусняшками. 4,5 месяца борьбы и я минус 9 кг! ", - написала она на своей страничке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса отметила, что поначалу ставила себе цель похудеть на семь килограммов. Но после решила повысить планку и сбросить 10 килограммов. До цели у Натальи всего один кг и еще одна неделя диеты.

"Это было тяжело, правда, я срывалась, но в итоге сейчас я не испытываю тяги к мучному или сахару и нет безумного чувства голода. Спасибо за огромное количество сообщений в директ, что я вас вдохновила, надеюсь, буду продолжать вдохновлять быть здоровой и красивой! Я смогла! И вы сможете!" - подзадорила она своих подписчиц.

Фанаты разделились во мнениях. Одни принялись хвалить артистку за такой результат и стойкость, другие решили, что похудение было ни к чему.

"Выглядишь круто", "Что за диета?", "У вас потрясающая фигура", "Всегда прекрасна, в любом весе", "Наташка, завязывай", "Уродство, что с ногами?", "Ой, как не очень", "Как из концлагеря", "Либо ракурс неудачный, либо ваши минус девять вам ни к чему", "Чересчур худенькая", "Хватит уже скидывать, перебор. Скоро одни кости будут. Немного набрать надо", "Была сочная девушка", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945526-skoro-odni-kosti-budut-ekstremalnoe-pohudenie-natali-rudovoy-otsenili-ne-vse-fanaty/