"Обалдеть какая красивая": обнажившая бедро и декольте Алтынай Жолдыбаева впечатлила фанатов

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Казахстанская певица Алтынай Жолдыбаева любит пощекотать нервы фанатам и "уятменам" своими откровенными фотографиями. На этот раз девушка решила подразнить пользователей соцсети обнаженным бедром и зоной декольте, передает NUR.KZ.

На кадрах, опубликованных в ее аккаунте Instagram, Алтынай позирует в розовом макси-платье с глубоким вырезом на сексуальной груди и очень дерзким разрезом, раскрывающим ее пышные бедра. Стройные ноги подчеркивают кроваво-красные чулки и длинные перчатки в тон им. Завершают экстравагантный образ артистки яркие туфли и нитка жемчуга на шее.

Пользователи социальной сети, конечно, оказались не в силах пройти мимо таких снимков принялись осыпать Алтынай комплиментами.

"Ну что за красотка", "Слов нет", "Обалдеть какая красивая, сестры Жолдыбаевы - самые красивые в нашем шоу-бизнесе", - выразили они свой восторг.

Кроме того, певица предупредила, что до Нового года будет заниматься подготовкой нового трека, после чего фанаты смогут насладиться ее новым мини-альбомом. Поклонники ответили Алтынай, что уже находятся в предвкушении очередного продукта ее творчества.

Напомним, ранее мы писали, что Алтынай Жолдыбаева во время отпуска в жарком Таиланде поделилась снимками с новой горячей фотосессии на пляже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948286-obaldet-kakaya-krasivaya-obnazhivshaya-bedro-i-dekolte-altynay-zholdybaeva-vpechatlila-fanatov/