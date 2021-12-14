"Будто из сказки": пленившая фанатов Асель Сагатова получила море комплиментов

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова очаровала своих фанатов нежным образом. Они осыпали комплиментами свою любимицу и отметили, что время над ней не властно, передает NUR.KZ.

Новое видео Асель Сагатова опубликовала в Instagram.

"Немного атмосферы Дубая", - подписала она.

Актриса появилась в пышном платье в горошек с открытыми плечами. Еще большую элегантность образу придали маленькая белая сумочка, перекинутая через плечо, и аккуратно заколотые волосы.

Нежный образ Асель покорил фолловеров. Они щедро осыпали ее комплиментами, отметив, что влюблены в ее очаровательную улыбку. Некоторые заметили, что актриса похожа на сказочную героиню.

"Красавица", "Как всегда шикарная", "Волшебная", "На вас приятно смотреть", "Вечно молодая и очень красивая", "Фигура огонь", "Шикарное видео", "Вы будто из сказки", "Казахская Сон Хе Ге", "Как Золушка", "Вы очаровательны, Асель", "Красивая, как всегда с восхитительной улыбкой", "Великолепна, красива, изящна! Ваш образ повышает настроение", "Приятна во всем. Не теряйте этой изюминки и не будьте как все, по шаблону", - отметили восхищенные подписчики.

Однажды Асель Сагатову уже сравнили с несравненной Моникой Беллуччи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946827-budto-iz-skazki-plenivshaya-fanatov-asel-sagatova-poluchila-more-komplimentov/