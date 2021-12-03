"Настоящий гордый казах": отец Димаша в образе беркутчи вызвал восторг в Сети

Канат Айтбаев. Фото: instagram.com/kanat_sveta_aitbayevtar

Продюсер и певец Канат Айтбаев опубликовал новое фото в соцсети. На снимке отец популярного исполнителя Димаша Кудайбергена сидит верхом на белом скакуне с ловчей птицей - беркутом. Фанаты выразили ему свое восхищение, передает NUR.KZ.

Колоритное фото Канат Айтбаев сопроводил стихами Абая Кунанбаева. Подписчики в Instagram не поскупились на добрые отзывы. Они отметили, что отец Димаша отлично смотрится в седле.

"Вы крутой наездник и охотник, дорогой Канат! Классное фото!", "Настоящий гордый казах! Красавец!", "Ух ты! Папа Канат! Какое прекрасное фото!", "Ого! Круто и красиво! Сразу захотелось на лошади покататься!", "Вот это колоритный кадр!", "Вам идет быть охотником на коне!", "Настоящий джигит, гордость казахского народа, истинный патриот Казахстана", "Красивое фото, красивый мужчина, бесстрашный мужчина", - отметили они.

Между тем, на страничке Димаша появилось видео его встречи в аэропорту Гуанчжоу.

"Видео с того момента, как я вчера со своей командой вылетел в город Гуанчжоу. Я люблю всех своих поклонников, каждого фаната из каждого города и каждой страны. Спасибо за поддержку, я ценю это", - написал молодой исполнитель.

Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген исполнил песню на японском языке на фестивале в Токио.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945081-nastoyaschiy-gordyy-kazah-otets-dimasha-v-obraze-berkutchi-vyzval-vostorg-v-seti/