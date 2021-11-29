"Трогательно до слез": Димаш спел песню на японском для фестиваля в Токио (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: Gettty Images/ Artyom Geodakyan / Contributor

Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил лирическую композицию на японском языке и произвел фурор среди слушателей.

Отечественный певец Димаш Кудайберген вновь поразил зарубежную публику. Артист продолжает расширять армию своих поклонников по всему миру.

На этот раз исполнитель записал песню на японском языке. Трогательную композицию Димаш подготовил в рамках музыкального фестиваля 20th Tokyo Jazz Festival.

Накануне на YouTube-канале фестиваля появилось видео из студии, где Димаш записал композицию Ikanaide, что в переводе означает "Не уходи".

Проникновенный трек произвел неизгладимое впечатление на публику. Фанаты не поскупились на слова любви и восхищения в адрес казахстанского самородка.

К слову, Димаш принимает участие в японском фестивале второй год подряд. Как известно, мероприятие проходит в онлайн-формате.

"Я рад снова выступать на фестивале Tokyo Jazz в этом году. Мы надеемся привнести еще одно замечательное выступление прямиком из Казахстана.

В этом году фестиваль празднует свою 20-ю годовщину. Я бы хотел представить особенную для меня песню", - сказал Димаш Кудайберген в опубликованном на канале ранее видео.

Фанаты высоко оценили творчество Димаша. Равнодушным не остался никто.

"Божественно", "Всей душой поет Димаш!", "Еще одна страничка в истории успеха! Счастливы вместе с тобой, Димаш", "Неземной красоты голос, восхитительное исполнение. Испытываешь истинное музыкальное наслаждение от прослушивания", "Так трепетно, так проникновенно спел, до мурашек",

"Люблю все песни в исполнении Димаша. И Иканайдэ он спел невероятно чувственно. Умничка! Великолепие и величие", "Так трогательно и проникновенно!!! Мурашки по коже. Восхищаюсь Димашем!!! Каждое исполнение - шедевр!!! Браво Димаш!",

"Удивительная песня. Даже и не знаю, на каком языке круче. Димаш каждый раз проживает песню, как личную историю", "Песня - целый спектакль! Столько чувств! Мощь! Страсть! Нежность! Брависимо, Димаш",

"Димаш - золотой голос планеты всех времен и народов, все, что он поет, становится шедевром и можно слушать бесконечно. Так красиво, трогательно, просто до слез... Браво", - написали поклонники Димаша (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Напомним, Димаш Кудайберген восхитил зрителей своим выступлением на китайском шоу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1944366-trogatelno-do-slez-dimash-spel-pesnyu-na-yaponskom-dlya-festivalya-v-tokio-video/