"Секси-мамочка": Лиза Арзамасова в дерзких микрошортах свела фанатов с ума

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Лиза Арзамасова не перестает удивлять поклонников своей многогранностью. Актриса опубликовала серию фотографий в новом образе, в очередной раз показав, что может успешно совмещать роли примерной мамы, жены и сексуальной соблазнительницы, передает NUR.KZ.

В Instagram Елизавета выложила результаты своей фотосессии в кожаных коротких шортах и плаще. Так Арзамасова решила попрощаться с осенью и поприветствовать зиму.

"Заканчиваем сегодня прогулку по ноябрю", - написала она.

Ее новый имидж и парик пришелся по вкусу подписчикам.

"Вот это крошка", "Лиза, как же вам идет каре! Просто ля франсе", "Поменяла образ! Красивая очень!", "Секси-мамочка", "Это ролевые игры с Авербухом?", "Лизочка - жаркая крошка", - восхитились пользователи соцсети.

Фанаты также отметили, что девушка напоминает Наталью Варлей из фильма "Кавказская пленница", а также героиню кинокартины "Леон".

"Очень похожа здесь на "кавказскую пленницу" - Наташу Варлей", "Фото как из французского кино", "Образ шикарный! Прямо как в фильме "Леон" девочка Матильда", "Девушка Бонда? Лиза 022?", "Такая повзрослевшая Матильда", - прокомментировали поклонники.

Напомним, ранее Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые показали сына. Счастливая мама отметила, что в День сыновей, который отмечается в мире 22 ноября, они с мужем решили не прятать своего малыша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944901-seksi-mamochka-liza-arzamasova-v-derzkih-mikroshortah-svela-fanatov-s-uma/