"Чувственная": Вика Дайнеко прикрыла обнаженную грудь рукой и разгорячила фанатов

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко поделилась волнующим фото в соцсети. Подписчики оставили свои многочисленные комментарии. Они отметили, что 34-летняя артистка в превосходной форме, передает NUR.KZ.

Дайнеко взбодрила своих подписчиков перед сном.

"Спокойной ночи", - подписала Виктория чувственный снимок в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фотография певицы набрала множество комментариев и "лайков".

"Роскошная", "Красотка", "Чувственная", "Ты просто прекрасна. И привет тебе с Родины", "Наша якутка", "Вика красивая", "Очень горячее фото", "Ууу, самое офигенное спрятала!", "Похожа на Орейро", "Сладких снов, сладкая девочка",

"Прекрасная фигура", "Невероятная", "Так и ночь будет добрее", "Богиня красоты", "Супер девочка, красавица, просто огонь", "Ух как, красотуля Виктория бесконечно милая и соблазнительно страстная", - гласят восторженные отзывы.

Блюстители нравственности сделали свои осторожные замечания.

"Как она на ощупь?", "Можно было и без этого", "Красота девушки в нежности и скромности", "Ага, и все мужики теперь уснули", - отметили комментаторы.

Мы писали ранее, что Виктория Дайнеко резко осадила фанатку. Певица также отметила, что не против снова выйти замуж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944358-chuvstvennaya-vika-dayneko-prikryla-obnazhennuyu-grud-rukoy-i-razgoryachila-fanatov/