"Не нужно навязывать мне свои мечты": Виктория Дайнеко резко осадила фанатку

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко резко осадила подписчицу, раскритиковавшую ее за отсутствие хитов. Артистка отметила, что живет в гармонии с собой и любит свое творчество, передает NUR.KZ.

Вика Дайнеко опубликовала пост-возмущение в соцсети.

"Я никогда не рада людям, которые считают, что знают лучше, как мне жить мою собственную жизнь. Только что девушка возмущалась, что и хиты я не выпускаю и подписчиков меньше миллиона, что я обязательно должна с этим что-то делать.

Я пою всю свою жизнь. Я делаю это для души. Это мой кайф и отдушина. Но только я знаю, как это хорошо для меня! Не нужно свои мечты навязывать мне. Ваши амбиции, они только ваши, при чем тут я! Вы вполне можете их осуществить сами.

Не нужно свое видение жизни навязывать кому-либо. Откуда вы знаете чего я хочу! Счастье в гармонии. И для меня она выглядит именно так!" - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики согласились с певицей.

"Как я тебя понимаю, дорогая! Подписываюсь под каждым словом", "Мне кажется, вы ни перед кем не прогибаетесь. Поэтому нет вас на всяких шоу. Виктория, вы лучшая певица", "Правильные слова, никого не слушайте. Главное быть счастливым самим с собой", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1940057-vy-navyazyvaete-mne-svoi-ambitsii-viktoriya-dayneko-rezko-osadila-fanatku/