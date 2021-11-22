"Разделась после развода": Бородина резко ответила на критику своих откровенных фото

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина возмущена тем, как реагируют подписчики на ее фотографии после развода. Многие считают, что снимки стали слишком откровенными. Однако теледива заявила, что очень довольна своим телом и не собирается себя в чем-либо ограничивать, передает NUR.KZ.

Ксения Бородина написала пост-возмущение в Instagram.

"Во-первых, хочется понять, вы реально не видите разницу между фотками голой задницы в кадре и тем, что ставлю я? Во-вторых, почему, если я сейчас кайфую от себя и своего тела, мне это не оставить тут на память. Надо уже уметь отличать пошлятину от стильной истории.

У меня-то уж точно не способ заработка мое тело, и привлекать внимание мужиков нет никакой необходимости, я никому даже не отвечаю, кому нужны эти огонечки.

Разделась после развода. Да, теперь я могу себе позволить намного больше и очень жалею, что раньше из уважения что-то не делала, а надо было себя не ограничивать никогда, потому что больше нет ни одной вещи, которая могла бы быть важнее, чем я сама", - заявила Бородина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Телеведущая отметила, что больше о ее "нравственности" заботятся женщины.

"Моя жизнь, мое личное спокойствие, психологический и эмоциональный комфорт - на первом месте. И что самое удивительное, что негодуют женщины, ну вот вам-то какое дело? Вы не мой парень, не мои мужья, не близкие мне люди, почему вас это до жути бесит?

Я от этого не перестала быть самой собой, не перестала иметь уважение со стороны близких, и я абсолютна равнодушна ко всякому, кто обсуждает меня и мою жизнь за спиной.

Вы живите, как хотите, а я буду жить, как хочу я. И запомните, если я осуждаю что-то, так просто значит, я вижу разницу, я вижу, как красиво, а как пошло и вульгарно.

Чувствуйте внутреннюю свободу, она притянет все самое прекрасное, что может с вами случиться. Верьте в себя и много работайте над собой и своим телом, чтобы его любить", - посоветовала она.

Подписчики отставили свои отзывы.

"Набор слов, так и не поняла смысл", "Почему уверенная и самодовольная женщина посвящает посты оправданию своих поступков?", "А зачем вы отчитываетесь? Фотографии действительно пошлые для кого-то", "Кто это все прочитал, напишите одним словом, что она вообще несет?!", "Ну на данном фото как-то вульгарненько", - отметили они.

Мы писали ранее, что фото Бородиной с расстегнутыми шортами в белье вызвало оторопь у пользователей Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1943289-razdelas-posle-razvoda-borodina-rezko-otvetila-na-kritiku-svoih-otkrovennyh-foto/