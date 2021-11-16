"Трусы обязательно показывать?": Бородина с расстегнутой ширинкой в белье вызвала оторопь

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина опубликовала новое фото в соцсети. Фанаты остались в восторге от подтянутой фигуры 38-летней теледивы, а вот моралисты пристыдили мать двоих детей за "откровенность", передает NUR.KZ.

Ксения Бородина серьезно травмировалась после падения на "Ледниковом периоде". По-видимому, теледива уже встала в строй. Она показала стройную фигуру в микрошортах и коротком топе.

"И полетели ножи и стаи упреков", - подписала фото Бородина.

Фолловеры оставили свои лестные отзывы.

"Огонь", "Вот смотрю я на вас, Ксюша, и думаю, может мне тоже развестись?", "Ксения, вы шикарная! Плевать на упреки и ножи. Надо жить, чтобы вам было в кайф", "Вот это фигура", "Развод прям повлиял в лучшую сторону", "Вы меня мотивируете", "Пусть злопыхатели завидуют молча", - отметили восхищенные фанаты.

Однако и критикующих было немало. Они отметили, что раньше Ксения таких "вольностей" себе не позволяла.

"Пошла во все тяжкие", "Трусы обязательно нужно показывать?", "Все круто, только комод немного поплыл", "Раньше такого рода снимков не было. Что то вульгарно смотрится", "А зачем так сгибать ноги?",

"Самолюбование зашкаливает", "Ксю, ну ты же мама двух дочек, зачем с расстегнутой ширинкой-то фоткаться!", "Поменьше выставляйте свои мощи напоказ, тогда и не будут вам ножи кидать", "Красивая, стройная, понимаю, но зачем расстегивать шорты и трусы показывать?!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942348-trusy-obyazatelno-pokazyvat-borodina-s-rasstegnutoy-shirinkoy-v-bele-vyzvala-otorop/