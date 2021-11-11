"Назревает новый скандал": Настя Ивлеева снялась в объятиях Егора Крида

Настя Ивлеева и Егор Крид. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая, актриса и видеоблогер Настя Ивлеева предстала перед поклонниками в неожиданном образе. Ведущая трэвел-шоу "Орел и решка" из блондинки превратилась в сексуальную брюнетку. Теледива поделилась также фотографиями с Егором Кридом, что вызвало бурю обсуждения, передает NUR.KZ.

Эпатажная телеведущая Настя Ивлеева любит удивлять своих фанатов. Знаменитость примеряет разные образы и всегда непредсказуема.

"Нравится быть разной, знаете ли", - написала Ивлеева в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Образ Насти напомнил многим молодую Аллу Пугачеву. А кто-то увидел в ней Наталию Орейро, которая с недавних пор получила российское гражданство.

"Наталия Орейро после получения гражданств РФ", "В любом образе прекрасна", "Алла Борисовна", "Анастасия Адамс", "Невероятная", "Бесподобна и восхитительна!", "Секси-шмекси", "Мне одной Пугачеву напомнила?", "Твоя мама, конечно, не Дева Мария, но тоже родила что-то божественное", "Похожа на Монику Беллуччи", "Круть, класс", "На Пугачеву похожа с родительской пластинки", - написали фолловеры.

Еще больше обсуждения вызвали фотографии Насти с Егором Кридом. Артист стал участником нового выпуска шоу Ивлеевой "Королевские кобры".

"Неплохо смотритесь", "Интересный поворот", "Назревает новый скандал", "Ай, какие!", "Чем занимались?", "Может неспроста?" - отметили комментаторы.

Мы писали ранее, что Настя Ивлеева и Ксения Собчак страстно поцеловались во время шоу. Сообщали так же, как Ивлеева и рэпер Элджей разделили имущество после развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941680-nazrevaet-novyy-skandal-nastya-ivleeva-snyalas-v-obyatiyah-egora-krida/