"Умею шокировать, не раздеваясь": Ерке Есмахан потрясла фанатов новым образом

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан шокировала поклонников новым образом. Они отметили, что стиль артистки кардинально изменился. Многие считают, что такая трансформация произошла с ней после того, как Ерке завела отношения с рэпером Азаматом Зенкаевым, передает NUR.KZ.

Певица опубликовала новое видео в соцсети. На кадрах она идет по улице в длинном черном пальто, черном головном уборе и черных очках. На ногах у Ерке сапоги-чулки яркого лимонного цвета.

"Я умею шокировать, не раздеваясь. Трансформация", - отметила Ерке в своем Instagram.

Поклонники остались в восторге. Они не поскупились на лестные отзывы.

"Красота", "Это правда", "Как начала встречаться с Азаматом, ваш стиль изменился в лучшую сторону", "И правильно, хватает тех, кто раздевается", "Нелегко быть звездой", "Огонь", "Когда в Москве стало солнечно, потому-то приехала Ерке", "Не раздевайтесь, такая красота!", "Как мне нравится ваш стиль", "Прямо класс", - написали восхищенные фанаты.

Однако такое перевоплощение артистки понравилось не всем.

"Ой бай, вся в черное нарядилась, как арабка", "А что на туфли капрон надевают?", "Пальто AZ надела что ли?", "Получается, если наденешь на 3-4 размера больше, то это модно?" - отметили комментаторы.

Отметим, что звездная пара отправилась в Москву. Своими впечатлениями о поездке Ерке и Азамат делятся в соцсети.

Мы писали ранее, что Ерке и ее возлюбленный впервые дали совместное интервью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941658-umeyu-shokirovat-ne-razdevayas-erke-esmahan-potryasla-fanatov-novym-obrazom/