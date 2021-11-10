Пол Радд завоевал титул самого сексуального мужчины в мире по версии People

Пол Радд на шоу Стивена Колбера. Кадр из видео: YouTube/Шоу Стивена Колбера

Титул самого сексуального мужчины из ныне живущих по версии журнала People завоевал голливудский актер Пол Радд.

По словам Радда, его супруга Джули Йегер была первой, кто узнал от него об этой новости.

"Она была ошеломлена", - говорит актер.

В шутку Радд отмечает, что теперь его жизнь "сильно изменится".

"Теперь я надеюсь, что меня наконец-то пригласят на один из тех сексуальных ужинов с Клуни, Питтом и Би Джорданом", - подшутил Пол.

После завоевания титула актер появился в комедийном скетче на шоу Стивена Колбера, где тот "протестировал" его на сексуальность.

Американский комик и актер Пол Радд начал свою карьеру на телевидении, затем снялся в молодежном фильме "Бестолковые". Наиболее известен по ролям в картинах "Сорокалетний девственник", "Правила виноделов", участию в проектах киновселенной Марвел. А также по сериалам "Друзья", "Парки и зоны отдыха", "Вероника Марс" и другие.

Самым сексуальным мужчиной в 2020 году стал актер Майкл Би Джордан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941528-pol-radd-zavoeval-titul-samogo-seksualnogo-muzhchiny-v-mire-po-versii-people/