"Женщина-кошка": запечатленная в пикантной позе Лидо взволновала фанатов

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Отечественная певица Лидия Досалина, известная под псевдонимом Лидо, поделилась эффектной фотосессией в соцсети. Подписчики назвали артистку очень привлекательной, а кое-кто поинтересовался, как позволяет ей такую смелость супруг, передает NUR.KZ.

Новую фотографию Лидо сопроводила стихотворением Омара Хайяма о женщине. Поэт сравнивает представительниц прекрасного пола с вином, а их мудрость - с книгой, которую нужно понять.

Поклонники отметили пластичность 39-летней артистки и согласились с мыслями великого поэта.

Фанаты не поскупились на "лайки" и восторженные комментарии. Многодетная стильная мама давно уже стала кумиром для многих девушек и женщин, а также объектом восхищения мужчин.

"Атомная бомба", "Женщина-кошка", "Красивая, нет слов", "Круто", "Очень красивая и стильная женщина", "Лидия, просто огонь. Вы обещали вернуться к музыке. Эти крутейшие образы прям для роликов", "Сколько мудрости в этих стихах", - написали они.

А кое-кто поинтересовался, как относится к таким снимкам жены ее муж.

"Муж не ругает за такие фотки? Не ревнует?" - спросил подписчик.

Лидо ответила лаконично и убедительно.

"Я вроде не принадлежу никому и взрослая девочка. Мой муж мной восхищается", - заявила артистка.

Напомним, Лидо с возмущением ответила на слухи о разводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941222-zhenschina-koshka-zapechatlennaya-v-pikantnoy-poze-lido-vzvolnovala-fanatov/