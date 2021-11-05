"Прикид, извините, отстой": Ашу Матай раскритиковали за фотосессию в Дубае

Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Отдохнувшая недавно в Дубае Аша Матай опубликовала новые фотографии. Фанаты отметили, что актриса похожа на богиню Афродиту, а другие посчитали, что она переборщила с количеством снимков с отдыха, передает NUR.KZ.

"Океан", - подписала фотографии Аша. На кадрах она запечатлена стоящей в воде и сидящей на камнях на берегу.

Подписчики оставили свои отзывы. Актрису похвалили за скромность и удачный выбор наряда.

"Классно", "Красотка", "Ничего себе!", "Аша, вам все наряды идут", "Вы в Дубае превратились в Анджелину Джоли", "Стали фотомоделью", "Оставайтесь всегда такой красивой и обаятельной!", "Прекрасные фотографии!", "Русалка, принявшая образ человека, чтобы покорить земных мужчин!", "Вот так можно же купаться, не раздеваясь. Воспитанная девушка", "Прекрасно, все закрыто", "Афродита", "Муж вас фотографирует?" - написали они.

Но нашлись и критикующие. Им, напротив, наряд Аши не понравился.

"Постыдились бы, отрыто все", "К чему столько фотосессий, не боитесь сглаза, порчи. Люди сейчас непростые", "Прикид, извините, отстой", - отметили комментаторы.

Мы писали ранее, что фанаты распекли Ашу Матай, надевшую черный платок в Эмиратах. Также мы сообщали, что в Дубае Аша Матай отметила день рождения старшей дочери Асылым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940813-prikid-izvinite-otstoy-ashu-matay-raskritikovali-za-fotosessiyu-v-dubae/