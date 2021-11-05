"Люди, завидуйте молча": сестры Жолдыбаевы похвастались точеными фигурами на пляже

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Камшат и Алтынай Жолдыбаевы отправились на отдых в Таиланд. Артистки облачились в бикини и отдохнули на пляже. Но моралистам вновь не понравились "откровенные" снимки, передает NUR.KZ.

Одна из самых горячих звезд казахстанского шоу-бизнеса, красавица Камшат Жолдыбаева, является обладательницей стройной фигуры. Для отдыха на пляже Пхукета Камшат выбрала яркое бикини цвета фуксии.

Поклонники осыпали девушку комплиментами.

"Как всегда шикарная", "Секси", "Огонь", "Приятного вам отдыха", "Какая красотка", "Камшат, девушка-бомба", "Люди, завидуйте молча!" - отметили они.

Моралисты не остались в стороне. Он выразили свое недовольство такой "смелостью".

"Совсем стыда не осталось", "Надо вам с Алтынай уже замуж выходить и детей рожать", "Все, на что способны", "Неужели грудь сделала?", "Ты тоже грудь увеличила", - написали комментаторы.

Между тем, досталось от "уятменов" и сестренке Камшат - Алтынай.

"Дорогая, ходи, одевшись, хочу видеть тебя в раю, так не пойдет", "Что вы с сестрой вместе все время раздеваетесь?" - написали они.

Но верные фанаты не поскупились на лестные отзывы и пожелали сестрам отличного отдыха.

Напомним, Камшат и Алтынай Жолдыбаевы подразнили "уятменов" снимками в купальниках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940702-lyudi-zaviduyte-molcha-sestry-zholdybaevy-pohvastalis-tochenymi-figurami-na-plyazhe/