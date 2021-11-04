Том Хэнкс рассказал, почему отклонил предложение Безоса отправиться в космос

Том Хэнкс. Кадр видео: YouTube-канал Jimmy Kimmel Live

Джефф Безос предложил Тому Хэнксу полететь в космос на его ракете Blue Origin, но за это пришлось бы заплатить. Об этом актер рассказал в шоу "Jimmy Kimmel Live!", передает CNN.

Том Хэнкс подтвердил, что Джефф Безос действительно подходил к нему с предложением полететь в космос, но это не было бы бесплатно.

"Ну да, при условии, что я заплачу. Это стоит около 28 миллионов долларов или что-то в этом роде. И у меня все хорошо, Джимми, у меня все хорошо, но я не плачу 28 миллионов долларов. Знаете что, мы могли бы смоделировать опыт полета в космос прямо сейчас", - сказал актер во время шоу.

Хэнкс начал изображать тряску в кресле, словно он находится в ракете, сказав: "Мне не нужно тратить на это 28 миллионов долларов".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940488-tom-henks-rasskazal-pochemu-otklonil-predlozhenie-bezosa-otpravitsya-v-kosmos/