"Папина доча": Дильназ Ахмадиева показала архивное фото с молодым отцом

Дильназ Ахмадиева с папой. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Отечественная певица Дильназ Ахмадиева порадовала фанатов архивной фотографией с отцом. Поклонники осыпали ее комплиментами и отметили, что дочь известного артиста унаследовала от звездного родителя большой талант, передает NUR.KZ.

Дильназ Ахмадиева опубликовала архивный снимок. На фото она совсем еще юная девушка. Дильназ обнимает своего отца - Мурата Ахмадиева, народного артиста РК, основателя популярного уйгурского поп-ансамбля "Яшлык".

"Папина доча… как быстро летит время", - написала певица.

Подписчики оставили свои отзывы. Они отметили, что Дильназ очень похожа на своего отца. Она так же талантлива, как ее папа. К тому же, заметили фанаты, 40-летняя артистка ничуть не изменилась за эти годы.

"Такая сладкая", "Как хорошо, что есть папа, я бы тоже хотела бы, чтобы папа мой был жив!", "Долгих лет жизни твоему папе", "Слушая ваши песни в то время, даже и представить не мог, что сейчас буду писать вам комментарии в соцсетях, а вы мне отвечать", "Моя любимая Дильназ Ахмадиева, всегда красива, как цветок", "Красавица", "Красавчик папа и лапочка дочка", "Как молоды мы были", "Гордость народа", - написали они.

Напомним, Дильназ Ахмадиева обратилась к подписчикам в соцсети. Певица также высказалась о романе с мужем, отношениях со свекровью и запретах в браке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940166-papina-docha-dilnaz-ahmadieva-pokazala-arhivnoe-foto-s-molodym-ottsom/