"Просто ведьма": 66-летняя Долина в обтягивающем платье показала точеную фигуру

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Российская певица в очередной раз доказала, что совершенно не выглядит на свой возраст.

Известная российская певица Лариса Долина поделилась с поклонниками снимком с празднования Хэллуина.

Эффектное фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, сопроводив обращением.

"Здравствуйте, друзья! Хоть это и не совсем наш праздник, все же, Хэллоуин - это весело! Желаю вам провести этот день в хорошей компании и вдоволь развлечься", - написала звезда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

На снимке Долина запечатлена в образе ведьмы. 66-летняя артистка нарядилась в черное обтягивающее платье и украсила голову остроконечным колпаком.

Неожиданное фото возымело действие и не оставило публику равнодушной. Фанаты рассыпались в восторгах и комплиментах в адрес звезды.

"Классная какая Лора", "Изящно, Лариса Александровна", "Шикарная", "Образ огонь", "Бесподобна" "Помолодела лет на 30", "Безупречная", "Хороша, чертовка", "С каждым годом все краше и краше", Это незаконно, выглядеть так в 66 лет", "Утерла нос молодым", "Просто ведьма", - гласят комментарии фанатов.

К слову, ранее российская певица призналась, что похудела более чем на 20 килограммов. Она рассказала, что потратила на улучшение своей внешности миллион долларов, при этом не прибегая к помощи пластических хирургов.

Сейчас артистка носит одежду 44 размера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1939869-prosto-vedma-66-letnyaya-dolina-v-obtyagivayuschem-plate-pokazala-tochenuyu-figuru/