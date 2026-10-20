"Невероятная атмосфера": Димаш поблагодарил фанатов после концерта в Польше
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Народный артист Казахстана, всемирно известный певец Димаш Кудаберген обратился с благодарностью к фанатам после его сольного концерта в Кракове, передает NUR.KZ.
18 октября Димаш феерично выступил в Кракове. Этим концертом артист дал старт новому мировому туру.
"Спасибо, Краков! Спасибо, Польша! Наш мировой тур DIMENSIONS начался просто замечательно - благодаря всем вам! Спасибо за вашу поддержку, вашу энергию и ту невероятную атмосферу, которую вы создали в тот вечер! - отметил Димаш.
Он также добавил, что ждет поклонников на своем концерте в Дюссельдорфе.
"Мы ждем вас в Дюссельдорфе", "Потрясающий концерт. Но я хочу, чтобы SOS вернулся в список, Димаш, пожалуйста", "Ди, спасибо за магию на сцене. Невероятно талантливо, красиво, феерично, по-новому, эмоции просто переполняют и нас и тебя, я думаю", - написали фанаты Димаша.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2445378-neveroyatnaya-atmosfera-dimash-poblagodaril-fanatov-posle-koncerta-v-polshe/
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