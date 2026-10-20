Димаш феерично выступил в Кракове: артист дал старт новому мировому туру

Народный артист Казахстана, известный певец Димаш Кудаберген дал старт своему новому мировому туру DIMENSIONS. Фееричный концерт прошел в Кракове, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

18 октября на Tauron Arena в Кракове собрались тысячи поклонников Димаша из разных стран, чтобы вновь услышать и увидеть своего кумира.

Димаш открыл концерт на родном казахском языке. В этот вечер также прозвучали "Ақерке", "Tау Iшiнде", "Дурдараз", "Самғау", "Ұмытылмас күн" и многие другие.

Артист подготовил много новых песен для мирового тура, многие из которых - авторские. В первой части шоу прозвучали две премьеры на английском языке "Guilty of Your Light" и "Somebody Loves You". А завершилась часть кантатой маэстро Крутого "Olimpico".

Второй блок открыла песня "Fire", далее Димаш представил 4 новые композиции - "Drive On" и "Tell Me Why" на английском, виртуозный вокализ и "Release my soul", написанную его младшим братом Мансуром Кудайбергеном.

Фанаты Димаша научили его говорить фразу "Я вас люблю" на польском языке. После он с удовольствием пел ее вместе с залом.

Певец, увидев в руках юного поклонника Тимура из Молдовы яркий баннер, пригласил его на сцену и вместе они исполнили фрагменты песен "Любовь уставших лебедей" и "S.O.S".

В третьей части шоу на экране появился маленький Димаш с песней "Өмір". К юному артисту присоединился голос взрослого Димаша.

Зрителей также порадовало соло домбристов Темирлана Олжабая и Ерната Наурыза. После чего Димаш вернулся на сцену с призывом к миру в "The Story of One Sky".

Вместе с кобызистом Олжасом Курманбеком певец представил зрителям композицию "Stranger", таким образом, артист, словно, передал эстафетную палочку от предыдущего мирового тура к новому.

Димаш проникновенно исполнил "Yazgi" на турецком, а в финале концерта весь зал зажигал под "Give Me Your Love" и новую песню "Жана күн".

"Поздравляем с потрясающим первым концертом тура Dimensions! Мы взволнованы и с нетерпением ждем встречи с вами в Дюссельдорфе", "Огромные поздравления и большая любовь", "Тур начался успешно! Поздравляем Ди и всю его команду!", "Нет слов, как классно! Успешного путешествия DIMENSIONS по миру!" - отреагировали поклонники Димаша.

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