Джеки Чан выбрал режиссера для съемок новой части "Доспехов Бога" в Казахстане

Известный в мире актер, каскадер, продюсер Джеки Чан определился с выбором режиссера новой части культовой франшизы "Доспехи Бога: Ультиматум", которую снимут в Казахстане, передает NUR.KZ.

Как сообщила казахстанская медиакомпания в своем Instagram-аккаунте, легендарный актер лично выбрал режиссера продолжения знаменитой кинофраншизы с его участием.

Им стал Роберт Кун, который уже известен в мировом кино. Он ставил экшен-сцены для Disney, Paramount, Universal, 20th Century Fox, участвовал в создании фильмов "Особо опасен", "Он - дракон", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров", "Майор Гром: Игра" и других.

"Съемки стартуют весной 2026 года. И это - только начало", - отмечено в сообщении.

Роберт Кун оставил свой комментарий.

"Сам до сих пор не верю. Огромная честь и ответственность! Пожелайте нам удачи!" - написал он.

"Вау! Это очень круто, просто топ", " Поздравляю! Вот это новость! Это будет лучший фильм! Желаю, чтобы процесс был легким и интересным!", "От актера Meow до режиссера фильма с Джеки Чаном в главной роли. Мое почтение", - отреагировали пользователи соцсети, в числе которых казахстанские актеры - Чингиз Капин, Бибигуль Актан, Салтанат Кудайберген и другие.

Напомним, 25 сентября пользователи Сети по всему Казахстану обсуждали визит известного во всем мире актера Джеки Чана в Алматы. В Казнете выдвинули ряд версий о причинах его приезда.

В тот же день Джеки Чан подтвердил свое пребывание в Алматы, опубликовав фото с казахстанскими партнерами. А позже стало известно, что в Казахстане снимут четвертую часть знаменитой саги "Доспехи Бога".

