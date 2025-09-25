Джеки Чан в Алматы: стали известны подробности визита всемирно известного актера
Опубликовано:
Джеки Чан подтвердил свое пребывание в Алматы, опубликовав фото с казахстанскими партнерами. Стали известны и подробности визита актера в Казахстан, передает NUR.KZ.
Джеки Чан опубликовал на своей странице в Facebook фото с казахстанцами в Алматы. Тем самым легенда мирового кинематографа, актер, сценарист, режиссер и мастер боевых искусств Джеки Чан подтвердил информацию о своем нахождении в южной столице Казахстана.
"Ездил на разведку локаций в Алматы. Спасибо Salem Entertainment за чудесное гостеприимство", - подписал публикацию актер.
При этом казахстанская медиакомпания в своем Instagram-аккаунте сообщила, что в Алматы прошла рабочая встреча с Джеки Чаном.
"Мы приступили к реализации большого совместного проекта. За время своего пребывания в Алматы, актер вместе с нашей командой провел отбор локаций для будущей картины, большая часть съемок которой пройдет в Казахстане", - заявили в компании.
Другие подробности держат в секрете. Однако медиакомпания уверяет, что будет "нечто грандиозное".
Напомним, сегодня пользователи Сети по всему Казахстану обсуждали визит известного во всем мире актера Джеки Чана в Алматы. В Казнете выдвинули ряд версий о причинах его приезда.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2290521-dzheki-chan-v-almaty-stali-izvestny-podrobnosti-vizita-vsemirno-izvestnogo-aktera/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах