Джеки Чан приехал в Алматы: визит знаменитого актера взбудоражил казахстанцев (видео)

Пользователи Сети по всему Казахстану обсуждают визит известного во всем мире актера Джеки Чана в Алматы. В Казнете выдвинули ряд версий о причинах его приезда, передает NUR.KZ.

Казахстанцы в Сети делятся кадрами, на которых им удалось заснять Джеки Чана. Так, появилось видео его прибытия в Алматы. Некоторые сразу же предположили, что Джеки Чан собирается посетить предстоящий матч "Кайрата" с "Реалом".

Вскоре появились и другие кадры, подтверждающие пребывание актера в южной столице. Так, к примеру, на видео попал момент, когда на Джеки Чана надели шапан.

Многие казахстанцы заметили, что Джеки Чана в Алматы сопровождают представители одной из известных в стране медиакомпаний по производству фильмов и сериалов. Отсюда возникла теория, что Джеки Чан снимается в отечественном фильме.

Подогревают эту неофициальную версию снимки актера в Instagram, на которых он позирует с работниками отечественного кино. На это намекают фото сценариста и режиссера Олжаса Нурбая, который, при этом, подробностей сотрудничества не сообщил.

А казахстанец Таир Марасулов сообщил, что ему удалось поработать с Джеки Чаном в рамках проекта одной из казахстанских медиакомпаний.

Корреспондент NUR.KZ направил запросы в пресс-службы акимата Алматы, а также Министерства культуры и информации РК с просьбой рассказать о причинах визита актера в Казахстан. В ведомствах пока не предоставили информации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.