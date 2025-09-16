Акимат Астаны обратился к желающим посетить концерт Backstreet Boys с важной информацией

Для удобства зрителей, 21 сентября желающих посетить концерт группы Backstreet Boys будут довозить до стадиона на специальных шаттлах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как заявили в акимате Астаны, для удобства зрителей 21 сентября будут организованы специальные автобусы. Шаттл-автобусы будут доставлять зрителей до места проведения концерта - стадиона "Астана Арена".

Они будут курсировать с 16:00 часов с пяти точек сбора:

парковки столичного цирка;

парковки мечети "Хазрет Султан";

парковки СК "Казахстан" по улице К.Сатпаева;

парковки Центрального парка;

парковка у мечети "Бас Мешіт".

"Запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволит избежать перегруженности дорог и обеспечит комфортные условия передвижения для всех жителей столицы", - сообщили в акимате.

Напомним, американская группа Backstreet Boys официально внесла Алматы в свой гастрольный график, концерт должен пройти 19 сентября. Но на следующий день стало известно, что группа также выступит в Астане. Добавим, по данным IMDb, Backstreet Boys - американская мужская группа, состоящая из Эй Джей Маклина, Хоуи Дороу, Ника Картера, Кевина Скотта Ричардсона и Брайана Литтрелла. Они прославились в 90-х годах и достигли пика популярности в начале 2000-х. Группе уже более 30 лет. Backstreet Boys продали более 130 млн записей по всему миру, что сделало их самой продаваемой мужской группой в истории.

