Акимат Астаны обратился к желающим посетить концерт Backstreet Boys с важной информацией
Опубликовано:
Для удобства зрителей, 21 сентября желающих посетить концерт группы Backstreet Boys будут довозить до стадиона на специальных шаттлах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.
Как заявили в акимате Астаны, для удобства зрителей 21 сентября будут организованы специальные автобусы. Шаттл-автобусы будут доставлять зрителей до места проведения концерта - стадиона "Астана Арена".
Они будут курсировать с 16:00 часов с пяти точек сбора:
- парковки столичного цирка;
- парковки мечети "Хазрет Султан";
- парковки СК "Казахстан" по улице К.Сатпаева;
- парковки Центрального парка;
- парковка у мечети "Бас Мешіт".
"Запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволит избежать перегруженности дорог и обеспечит комфортные условия передвижения для всех жителей столицы", - сообщили в акимате.
Напомним, американская группа Backstreet Boys официально внесла Алматы в свой гастрольный график, концерт должен пройти 19 сентября. Но на следующий день стало известно, что группа также выступит в Астане.
Добавим, по данным IMDb, Backstreet Boys - американская мужская группа, состоящая из Эй Джей Маклина, Хоуи Дороу, Ника Картера, Кевина Скотта Ричардсона и Брайана Литтрелла. Они прославились в 90-х годах и достигли пика популярности в начале 2000-х. Группе уже более 30 лет.
Backstreet Boys продали более 130 млн записей по всему миру, что сделало их самой продаваемой мужской группой в истории.
