      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Акимат Астаны обратился к желающим посетить концерт Backstreet Boys с важной информацией

      Опубликовано:

      Backstreet Boys
      Backstreet Boys. Фото: Virginia Sherwood/Peacock via Getty Images

      Для удобства зрителей, 21 сентября желающих посетить концерт группы Backstreet Boys будут довозить до стадиона на специальных шаттлах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

      Как заявили в акимате Астаны, для удобства зрителей 21 сентября будут организованы специальные автобусы. Шаттл-автобусы будут доставлять зрителей до места проведения концерта - стадиона "Астана Арена".

      Они будут курсировать с 16:00 часов с пяти точек сбора:

      • парковки столичного цирка;
      • парковки мечети "Хазрет Султан";
      • парковки СК "Казахстан" по улице К.Сатпаева;
      • парковки Центрального парка;
      • парковка у мечети "Бас Мешіт".

      "Запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволит избежать перегруженности дорог и обеспечит комфортные условия передвижения для всех жителей столицы", - сообщили в акимате.

      Напомним, американская группа Backstreet Boys официально внесла Алматы в свой гастрольный график, концерт должен пройти 19 сентября. Но на следующий день стало известно, что группа также выступит в Астане.

      Добавим, по данным IMDb, Backstreet Boys - американская мужская группа, состоящая из Эй Джей Маклина, Хоуи Дороу, Ника Картера, Кевина Скотта Ричардсона и Брайана Литтрелла. Они прославились в 90-х годах и достигли пика популярности в начале 2000-х. Группе уже более 30 лет.

      Backstreet Boys продали более 130 млн записей по всему миру, что сделало их самой продаваемой мужской группой в истории.

