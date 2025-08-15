Акерке Буркитбай со своей музыкальной группой отправилась на гастроли в Кыргызстан
Казахстанская артистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова и участница трио "Iligai", показала, как проходят гастроли ее группы в Кыргызстане, передает NUR.KZ.
Акерке Буркитбай состояла в составе группы "Assyl", теперь же их трио носит название "Iligai".
"Мы обновляемся - у нас новое название, новый репертуар и костюмы", - рассказывала ранее Акерке.
Она разместила видео из Кыргызстана, куда девушки отправились на гастроли. Короткий ролик впечатлил поклонников творчества группы. Артистки показали свои яркие и красивые сценические костюмы, а также гостеприимство жителей соседней страны.
"Вау, везде креатив", "Красавицы", "Такие классные", "Пусть ваши любые жизненные дороги всегда будут счастливыми", "Добро пожаловать", "Самые-самые", "Удачи вам", - пишут в соцсети.
