"Мы обновляемся": Акерке Буркитбай рассказала о переменах в карьере

Казахстанская артистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова, показала в соцсети фото с коллегами по сцене и рассказала, что у их группы сменилось название, передает NUR.KZ.

"Мы обновляемся - у нас новое название, новый репертуар и костюмы", - написала она.

На фото она запечатлелась с двумя другими кобызистками Галией и Райхан. Отметим, что их трио носит название "Iligai". Ранее девушки были в составе группе "Assyl", которая имела своих поклонников.

На фото девушки в прекрасных сценических костюмах. Как отметили поклонники, этот стиль им к лицу.

"Девушки, очень люблю ваше творчество, то, как вы держитесь на сцене, как одеваетесь", "Красоточки. Этого стилиста им, кажется, нельзя терять. Современно, стильно плюс этно", "Девочки нашли свой стиль", "Костюмы!", "Как вы мне нравитесь", - написали им фанаты.

Напомним, жена Али Окапова в мини-платье смутила "уятменов" и восхитила фанатов.