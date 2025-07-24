Казахстанский исполнитель Ернар Садирбаев, известный на сцене как Amre, исполнил песню из репертуара Димаша Кудайбергена под названием "Аққуым", передает NUR.KZ.

Об этом Ернар сообщил на своей страничке в Instagram. Он представил на суд зрителей свою версию исполнения лирической песни "Аққуым", что в переводе означает "Моя лебедь".

"Послушайте и оставьте, пожалуйста, свои отзывы. Благодарю Димаша и авторов этой песни. Как вам исполнение? Понравилось?" - поинтересовался артист мнением пользователей соцсети.

"Мне понравилось ваше исполнение", "Отлично получилось. Конечно, исполнение Димаш совсем другое, особенное, в вашем исполнении песня звучит по-новому, немного по-другому", "Прекрасно вышло", "Очень трогательно и чувственно получилось. Поздравляю", - отметили пользователи Instagram.

Напомним, Ернар Садирбаев представит Казахстан на музыкальном конкурсе "Интервидение" в 2025 году.

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