"Не зарывай свой талант": отец Торегали Тореали попросил сына не бросать карьеру певца
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Отец казахстанского певца Торегали Тореали, исполнителя хита "Алло", прилюдно попросил сына не бросать карьеру - такое неожиданное решение было принято певцом недавно, передает NUR.KZ.
Торегали Тореали, похоже, удивил не только фанатов, но и своего отца.
"Все. Я все бросаю. Сцену. Камеру. Песни. Свет. Следующий шаг - тишина", - написал он ранее.
Тореали Толепов в стихотворной форме обратился к сыну и разместил видео с ним в своем блоге. На кадрах можно увидеть поющего на сцене артиста.
Отец Торегали отметил, что прочитал новости и не мог поверить. Он заверил, что многие молодые люди брали пример с Торегали.
"Не бросай петь песни, не зарывай в землю свой талант", - обратился к сыну Тореали Толепов.
"Не уходи со сцены", "Кто бы что ни говорил про Торегали, для меня он певец и акын", "В песнях Тореша есть смысл", "Все песни Торегали - это хиты", - отметили пользователи соцсети.
Напомним, после отказа от карьеры Торегали Тореали написал новый пост в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2261592-ne-zaryvay-svoy-talant-otec-toregali-toreali-poprosil-syna-ne-brosat-kareru-pevca/
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