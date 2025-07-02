"Не зарывай свой талант": отец Торегали Тореали попросил сына не бросать карьеру певца

Отец казахстанского певца Торегали Тореали, исполнителя хита "Алло", прилюдно попросил сына не бросать карьеру - такое неожиданное решение было принято певцом недавно, передает NUR.KZ.

Торегали Тореали, похоже, удивил не только фанатов, но и своего отца.

"Все. Я все бросаю. Сцену. Камеру. Песни. Свет. Следующий шаг - тишина", - написал он ранее.

Тореали Толепов в стихотворной форме обратился к сыну и разместил видео с ним в своем блоге. На кадрах можно увидеть поющего на сцене артиста.

Отец Торегали отметил, что прочитал новости и не мог поверить. Он заверил, что многие молодые люди брали пример с Торегали.

"Не бросай петь песни, не зарывай в землю свой талант", - обратился к сыну Тореали Толепов.

"Не уходи со сцены", "Кто бы что ни говорил про Торегали, для меня он певец и акын", "В песнях Тореша есть смысл", "Все песни Торегали - это хиты", - отметили пользователи соцсети.

Напомним, после отказа от карьеры Торегали Тореали написал новый пост в соцсети.