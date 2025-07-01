Исполнитель хита про ландыши сумел удивить фанатов новой песней и клипом

Казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, представил фанатам новую песню под названием "Черные глаза" и клип на нее, передает NUR.KZ.

Отрывком песни ранее Жандаурен делился с поклонниками. Теперь же романтический трек и красочный клип вышли в свет. Фанаты остались в полном восторге от услышанного и увиденного. Они напророчили песне стать хитом.

"Дождались!", "Какая песня, огонь", "О, песня про мои глаза", "А голубые глаза?", "Удачи тебе", "Хит однозначно", "Красивая песня", - написали фанаты.

Клип вышел в YouTube и не оставил равнодушными меломанов. Они отметили, что музыкальная видеоновинка их удивила.

"Класс! Столько фишек в одном треке и в одном видеоклипе, саундпродюсеру и режиссеру респект", "Круто сделали, очень не банально. Браво режиссеру. Отличная команда, Джазик", "Прикольно получилось", "Браво! Так держать", - гласят комментарии под клипом.