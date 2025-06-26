"Я влюблен в твои черные глаза": исполнитель хита про ландыши записал романтическую песню

Казахстанский исполнитель Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, вновь порадовал фанатов - он сообщил о скорой премьере своей песни под названием "Черные глаза", передает NUR.KZ.

Молодой исполнитель представил отрывок новой романтической песни.

"Черные глаза" (скоро)", - написал Jazzdauren, которого прозвали "казахстанским Шатуновым".

"А я влюблен в твои черные глаза, я влюблен в твои нежные уста", - поет артист.

Фанаты отметили, что будут ждать с нетерпением музыкальную новинку и пожелали ему успехов в творчестве.

"А мы любим тебя за добрые глаза", "Пусть твое творчество процветает", "Круто", "Пусть твое творчество процветает", "Рахмет, какое прекрасное исполнение, талант, харизма, гордость Казахстана", "Вперед, сынок, ты красавчик", "Супер. Все песни хорошие. Браво автору", "Пусть будет хитом", "Жду песню", "Какой ты молодец, удачи тебе", - отмечено в комментариях под публикацией артиста.