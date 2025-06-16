"Ты же келин!": жена Али Окапова в мини-платье смутила "уятменов" и восхитила фанатов

Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай поделились новым видео в соцсети. Супруги прошлись перед камерой, держась за руки, однако некоторых "уятменов" смутил наряд жены Али, передает NUR.KZ.

На видео Али запечатлелся в белых штанах, удобной обуви, светлой футболке и рубашке цвета хаки.

Его супруга Акерке выбрала для прогулки мини-платье лимонного цвета, босоножки на высоком каблуке и белую сумочку в качестве завершающего ее летний образ аксессуара.

"Я признаюсь тебе в твоих чувствах", - отмечено под видео.

"Подол подлиннее нужно, тебе не идет такое", "Ты же келин! Зачем короткое надела, "уят" же", - написали моралисты.

Но фанаты творчества Али и Акерке не согласились с их мнением.

"Не могу сказать, что не идет. Ножки!", "Красивая пара", "Если муж позволяет, почему нет?", "Пока молодая и красивая, пусть носит мини-юбки и платья. Не надо, пожалуйста, писать "уят" или навешивать ярлыки типа "ты же келин". Когда будет бабушкой, тогда вот немного "уят" так ходить", "Очень красивая пара, очень рада за Розу Куанышевну. Акерке, вы рождены для этой семьи", - заявили они.