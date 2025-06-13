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Группа Ay Yola представила клип, снятый в Казахстане и других странах (видео)

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Кадр из клипа группы Ay Yola
Кадр из клипа группы Ay Yola: youtube.com/@ayyolamusic

Башкирская группа Ay Yola, выступающая в стиле этно-поп, представила премьеру клипа, съемки которого проходили на территории Казахстана, Узбекистана, Якутии и Башкортостана, передает NUR.KZ.

Клип на песню Yola уже можно посмотреть на YouTube-канале группы. За несколько часов с момента его выхода набралось свыше 159 тысяч просмотров.

"Yola (башк. йола) — это традиции, на которых держится свет. Эта композиция стала началом нашего пути — его отправной точкой и сердцем трио", - отмечено на официальной страничке башкирской группы в Instagram.

"Это стопудово хит, остается в голове, даже мои дети поют", "У нас очень красиво в Казахстане, чего только стоят горы Алматы, тот же Кольсай, Кайынды, Чарынский Каньон, там можно перечислять и перечислять", "Адель не перестает удивлять и завоевывать сердце каждого", "Это песня тоже просто шик", "Очень классная песня, хотелось бы еще раз услышать вас в Алматы", - отреагировали в соцсети.

Отметим, что клип снимался в Мангистау. Туда группа Ay Yola прибыла по приглашению акима Мангистауской области Нурдаулет Килыбая для развития туризма региона.

Съемки проходили в таких живописных местах, как Бозжыра, Кызылкуп, Бокты и Торыш. Клип снимали также в Узбекистане, Якутии и Башкортостане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2255235-gruppa-ay-yola-predstavila-klip-snyatyy-v-kazahstane-i-drugih-stranah-video/