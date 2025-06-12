Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Данэлия Тулешова сообщила о скорой премьере ее трека (видео)

Опубликовано:

Данэлия Тулешова
Данэлия Тулешова. Фото: instagram.com/itsdaneliya

Казахстанская певица, звезда шоу "Голос. Дети" и "Детское Евровидение" Данэлия Тулешова рассказала в соцсети о скором выходе нового трека, над которым долго работала, передает NUR.KZ.

Певица призналась, что испытывает приятное волнение перед премьерой. Она выразила надежду, что музыкальная новинка, созданная совместно с артистом Pontifexx, понравится ее подписчикам. Отрывком песни Данэлия поделилась в блоге.

"Не могу дождаться релиза Paradise. Я работала над этим треком несколько месяцев, и в эту пятницу он выйдет", - рассказала певица.

"Скоро пятница, волнение сильное", "Какая же ты красивая", "Это выглядит огненно", "Это звучит в моей голове весь день", "Если это не рай, то я не знаю, что такое", "Я думаю, мы начинаем видеть, как эволюция ее опыта и талант достигает новой зрелости", - отметили фанаты.

Напомним, вернувшаяся в Казахстан Данэлия Тулешова сразила эффектным образом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2254851-daneliya-tuleshova-soobshchila-o-skoroy-premere-ee-treka-video/