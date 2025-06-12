Данэлия Тулешова сообщила о скорой премьере ее трека (видео)

Казахстанская певица, звезда шоу "Голос. Дети" и "Детское Евровидение" Данэлия Тулешова рассказала в соцсети о скором выходе нового трека, над которым долго работала, передает NUR.KZ.

Певица призналась, что испытывает приятное волнение перед премьерой. Она выразила надежду, что музыкальная новинка, созданная совместно с артистом Pontifexx, понравится ее подписчикам. Отрывком песни Данэлия поделилась в блоге.

"Не могу дождаться релиза Paradise. Я работала над этим треком несколько месяцев, и в эту пятницу он выйдет", - рассказала певица.

"Скоро пятница, волнение сильное", "Какая же ты красивая", "Это выглядит огненно", "Это звучит в моей голове весь день", "Если это не рай, то я не знаю, что такое", "Я думаю, мы начинаем видеть, как эволюция ее опыта и талант достигает новой зрелости", - отметили фанаты.

Напомним, вернувшаяся в Казахстан Данэлия Тулешова сразила эффектным образом.